Bebê de 8 meses morre por dengue em MS; Estado contabiliza 20 óbitos

Um bebê de oito meses morreu em decorrência da dengue na cidade de Nioaque a 179 km de Campo Grande. A vítima apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de setembro e veio a óbito duas semanas depois. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgados ontem (19).

Desde o início deste ano, 20 pessoas morreram por complicações de saúde ocasionados pela dengue. O total de mortes registradas neste ano é 42,8% maior que toda a série histórica de 2021, quando foram contabilizados 14 óbitos.

Entre os municípios com maior incidência de casos, Campo Grande aparece na primeira colocação com 7.532 de casos confirmados, seguido de Chapadão do Sul (959) Amambai (944), Dourados (889) e Três Lagoas (788). Ao todo, MS confirmou 16.366 casos de dengue. Dentre os 79 municípios do Estado, 55 registraram alta de casos,19 estão na média e 5 em baixa.

Os dados apontam ainda que a maioria dos casos estão concentrados em mulheres com 52,6%, enquanto o número de homens acometidos pela doença é de 47,7%. Pessoas entre 20 a 29 anos são as que mais testam positivo, cerca de 20% do total de casos.

No panorama nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 11° posição de incidência de casos, com 22.001 casos prováveis da doença, as notificações tiveram um aumento de 119% em dez meses, se comparado aos 10,037 casos de 2021.

Cuidados

O atual período de chuvas exige cuidados redobrados para prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor da zika e chikungunya. Para evitar a proliferação do mosquito a secretaria de saúde recomenda a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito; caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.

Sintomas

Para identificar a Dengue é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito.

Leia mais: Casos de dengue na Capital reduzem quase 43% com utilização de método internacional

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.