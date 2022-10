Em operação, Polícia Federal apreende eletrônicos contrabandeados do Paraguai

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (20), a Operação “Sem Ruídos”. O objetivo da operação é desarticular organização criminosa especializada no descaminho de equipamentos eletrônicos de alto valor agregado utilizados na realização de grandes eventos.

Durante a operação, foi identificada uma organização criminosa que tinha filial em Ponta Porã, município localizado 329 km de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Federal, os equipamentos eram adquiridos no Paraguai e enviados para os demais estados brasileiros. A principal filial da organização criminosa era em Ponta Porã, onde eram despachados produtos diretamente do Paraguai.

Já as empresas serviam como ponto de venda dos equipamentos e utilizavam notas fiscais falsas de “remessa para locação”.

A partir das investigações foi constatado que pessoas físicas e jurídicas se dedicavam à comercialização e locação de equipamentos de iluminação, painéis de led e sonorização de alta tecnologia para realização de eventos, desde casamentos até grandes shows musicais. As vendas e locações eram anunciadas em sites e mídias sociais controladas pelas empresas investigadas.

Também foram emitidos mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

