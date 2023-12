Live sobre pagamento do piso de enfermagem na capital esclarece dúvidas e mobiliza legislativo

Uma live dedicada ao esclarecimento sobre o Pagamento do Piso Nacional da Enfermagem em Campo Grande agitou a tarde legislativa da cidade. O evento, realizado na terça-feira (05), contou com a mediação do vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde, que agradeceu a participação maciça da categoria.

Além do vereador Dr. Victor Rocha, a transmissão contou com a participação de figuras importantes, como Ângelo Macedo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande (Sinte/PMCG), Keith Ramos Ferreira, chefe da Divisão de Enfermagem da SESAU, Lucyana Conceição Lemes Justino, secretária conselheira do COREN/MS, e Sandro Benites, Secretário Municipal de Saúde.

Durante a transmissão ao vivo, o vereador Dr. Victor Rocha desempenhou o papel de mediador e respondeu a mais de 40 questionamentos dos profissionais da Enfermagem, incluindo aqueles da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), entidades privadas sem fins lucrativos com certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde, e entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, que atendem, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“ Nosso compromisso, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, é de fiscalizar como será realizado esse pagamento”, afirmou o Dr. Victor Rocha.

O Dr. Victor Rocha expressou o compromisso da Comissão de Saúde da Câmara em fiscalizar o pagamento, assegurando que os recursos federais de R$ 11,8 milhões, provenientes do Ministério da Saúde, sejam destinados adequadamente aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Esse montante proveniente do Ministério da Saúde será fundamental para garantir o pagamento do piso salarial nacional para profissionais da enfermagem na capital. A proposta abrange enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras que atuam na rede pública municipal de saúde, entidades privadas sem fins lucrativos com certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde, e entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, que atendem, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS.

Estimando mais de 4 mil profissionais em Campo Grande que serão beneficiados, a proposta inclui o repasse da complementação financeira para o pagamento do piso salarial nacional, que é de R$ 4.750,00. O repasse será de 100% do piso para enfermeiros, 70% para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras, com uma carga horária de 44 horas semanais. Os enfermeiros que trabalham 40 horas semanais na capital receberão R$ 4.318,00, enquanto aqueles na rede particular receberão o valor total de R$ 4.750,00.

No final da live, Dr. Victor Rocha destacou a importancia de eventos como esse para os profissionais de enfermagem:

“Essa live foi realizada para tirar as dúvidas dos profissionais da enfermagem. Nosso intuito ao reunir aqui na Câmara Municipal, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem de Campo Grande, o COREN/MS e a Sesau, foi de esclarecer e nos colocar à disposição da categoria que merece ser sempre valorizada”, finalizou Dr. Victor Rocha.

A secretária-adjunta da Sesau, Dr. Rosana Leite, enfatizou a importância do reconhecimento dos profissionais da enfermagem e como o repasse federal complementará o pagamento do piso salarial. Ela observou que, dada a vasta quantidade de municípios no país, muitos gestores locais encontram dificuldades em arcar com o valor do Piso Nacional, tornando esse repasse do governo federal essencial para a categoria.

Confira como foi a live pelo YouTube da Câmara Municipal: https://www.youtube.com/watch?v=y1uX2IB8wW4&t=191s

Com informações da Assessoria