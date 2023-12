Policiais encontram carga de cloridrato de cocaína avaliada em R$ 40 milhões

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam na tarde de ontem (5), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, uma carga de cloridrato de cocaína, avaliada em R$ 40 milhões de reais. Um homem de 37 anos, foi preso detido após confessar o transporte dos entorpecentes.

A ação policial ocorreu em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). O flagrante ocorreu após os policiais receberem denúncias sobre o transporte de cocaína e foram até uma residência na Vila Rosa, região Norte da cidade. No local, um homem de 37 anos de idade foi detido. Aos policiais, ele disse que era responsável por guardar a droga no imóvel, até que a mesma fosse distribuída para outros Estados do país.

Na residência, os policiais encontraram 538,1 quilos de cloridrato de cocaína.

Questionado sobre o entorpecente, o homem informou que a droga veio da cidade de Ponta Porã (MS) e seria entregue para outros estados, ainda na tarde de ontem. O homem, a carga de cloridrato de cocaína e o veículo, um Fiat Uno, que seria ultilizado para o transporte da droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 40,3 milhões.

