Evander Vendramini apresenta-se como pré-candidato à prefeito de Corumbá

O ex-vereador e ex-deputado Evander Vendramini, poderá ser o pré-candidato a prefeito de Corumbá pelo partido Progressistas (PP).Ele também concorreu ao governo do estado em 2014 e foi eleito deputado estadual em 2018. O nome de Vendramini será apresentado a Direção Regional do PP e posteriormente ao Diretório Municipal do partido em Corumbá podendo ser confirmado na Conven~]ap em agosoto de 2024.

Vedramini está apresentando seu nome com uma proposta de renovação na esfera política, e desde já tenta compor uma coalizão de partidos políticos, empresários e comerciantes locais.

Um dos compromissos do pré-candidato é aproveitar os recursos inexplorados de Corumbá, como suas minas de minério, a pecuária e o setor de turismo, para transformar o município em um pólo de desenvolvimento econômico. “Encontrei muitos corumbaenses fora da cidade, buscando oportunidades melhores. Minha missão é trazê-los de volta, oferecendo empregos e crescimento aqui mesmo”, afirmou Vendramini.

