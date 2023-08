Lira diz não ser contra taxar fundos, mas defende planejamento

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou o acordo para retirar da MP 1171/23 o dispositivo que trata da taxação das offshores. Ele disse que não é contra taxar nenhum tipo de fundo, mas destacou que o Brasil precisa de planejamento para não haver perdas de recursos. Segundo Lira, é um cuidado importante para que não ocorra fuga de capital, como aconteceu na Argentina.

“A única coisa que não interessa ao País é taxar e perder recursos. Houve um acordo para votar a proposta do salário mínimo com o compromisso do governo de mandar nova MP dos fundos e um projeto de lei tratando dos fundos offshores, para que em duas a três semanas possamos votar”, disse Lira.

O presidente voltou a defender o papel da Câmara na votação das propostas econômicas do governo que interessam ao País. Segundo ele, não há crise com o governo, mas não houve acordo para que o tema das offshores entrasse nas MPs.

Lira disse ainda que a proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para alguns setores da economia (PL 1016/23) será votada na próxima terça-feira (29). Segundo ele, será votado tanto o requerimento de urgência quanto o mérito do texto.

O presidente da Câmara destacou ainda que os ajustes necessários estão sendo feitos para que a proposta vá para Plenário.

Com informações da Agência Câmara de Notícias.

