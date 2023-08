Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 5,5 milhões

O sorteio do concurso 2.623, da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (22), em São Paulo, acumulou. Os números sorteados foram 10-15-20-35-37-59. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Como informamos ontem, o sorteio da Mega-Sena passa a três sorteios por semana. Os concursos passarão a acontecer às terças e quintas-feiras e aos sábados.

Ainda conforme informações da Caixa, as probabilidades e demais regras dos sorteios, permanecem as mesmas. A aposta simples da Mega custa R$ 5.

