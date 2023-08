Processo simplificado vai selecionar tratorista para atuar na Região das Águas da REME em Corumbá

O edital 003/ 001/2023 publicado no DIOCORUMBÁ vai selecionar um tratorista (com cadastro reserva) para atuar na Rede Municipal de Ensino de Corumbá (REME). O profissional vai atuar na Região das Águas, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.575,73.

Os selecionados vão se responsabilizar pela condução, zelando pela segurança dos alunos durante o trajeto do transporte escolar, além de guardar e preservar os veículos colocados sob a sua responsabilidade. Para participar do processo seletivo simplificado o candidato precisa ter concluído o Nível Fundamental e possuir CNH Categoria “D”. Os candidatos devem morar na localidade de trabalho.

As inscrições devem ser realizadas pelo link https://stic.corumba.ms.gov.br/inscricao ou em uma das unidades escolares localizadas na região das águas, até a próxima sexta-feira, dia 25 de agosto. As vagas são para:

EMRP Porto da Manga – Local: Região de Porto da Manga

EMRP Porto Esperança – Local: Região de Porto Esperança

EMRP Paraguai Mirim e Extensões – Local: Alto Pantanal – Região do Paiaguás (Ilha Verde)

EMRP Paraguai Mirim – Extensão Jatobazinho – Alto Pantanal – Região do Paiaguás (Castelo)

EMRP Santa Aurélia e Extensões – Local: Médio Pantanal – Região do Taquari – Colônia São Domingos

EMRP São Lourenço e Extensões – Local: Alto Pantanal – Região do Paiaguás (Barra de São Lourenço)

EMRP São Lourenço – Extensão Santa Mônica – Local: Alto Pantanal – Região do Paiaguás (Rio Piquiri – Próximo à Caceres/MT)

EMRP Sebastião Rolon e Extensões – Local: Médio Pantanal – Região do Taquari – Colônia do Bracinho

EMRP Sebastião Rolon – Extensão Nazaré – Local: Médio Pantanal – Região do Taquari – Colônia do Cedro

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

