É hoje! Zezé Di Camargo abre Expogrande com show gratuito nesta quinta-feira

Além de rock, hoje também é dia de sertanejo na Capital Sul-mato-grossense! Um dos ícones do gênero musical, Zezé Di Camargo, abre a programação da 86ª edição da Expogrande nesta quinta-feira (9).
Além dos shows, o Parque de Exposições Laucídio Coelho contará com atividades voltadas ao agronegócio, incluindo leilões, palestras, exposições e um pavilhão com startups do setor. A expectativa da organização é superar os números do ano passado, que reuniram mais de 125 mil visitantes e movimentaram R$ 641 milhões em negócios.
Responsável pela atração da abertura da feira de agronegóci, Zezé Di Camargo acumula mais de quatro décadas de carreira. Antes de conquistar o sucesso nacional, iniciou trajetória solo em 1986 e teve composições gravadas por artistas consagrados, como Leandro & Leonardo e Chitãozinho & Xororó.
O reconhecimento em todo o país veio a partir de 1991, com a formação da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Nos últimos anos, o cantor também investiu em um projeto solo paralelo, intitulado “Rústico”, criado durante a pandemia.
Estrutura
A 86ª edição terá mudanças como o novo posicionamento do palco, a área total ampliada e a pista com o dobro do tamanho.
Por trás do cenário que o visitante encontra pronto e iluminado, existe uma operação que começa muito antes da abertura dos portões. Há pelo menos 15 dias, dezenas de trabalhadores colocaram a mão na massa para fazer a festa acontecer, uma engrenagem que, na verdade, começa a ser planejada assim que a edição anterior termina.
O sistema de som também chama atenção. Ao todo, são cerca de 80 caixas distribuídas entre palco, laterais e retorno. Já o painel de LED soma aproximadamente 160 metros de extensão, cobrindo fundo e parte superior da estrutura. Cerca de 80 pessoas trabalharam diariamente na montagem, entre equipes de palco, som, luz e demais setores.
Cadastro para entrar no Parque
Quem pretende visitar a Expogrande 2026, este ano vai precisar se cadastrar para entrar no Parque. A medida foi anunciada pela Acrissul(Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) por meio das redes sociais.
Na prática, o acesso ao parque deixa de ser livre como em anos anteriores e passa a depender de um cadastro prévio. Após o preenchimento (clique aqui), o visitante recebe um QR Code por e-mail, que deverá ser apresentado na entrada para liberação.
O cadastro pode ser feito antecipadamente pela internet, opção recomendada pela organização para evitar filas. Também será possível se registrar na hora, no próprio local, mas com risco de espera maior, especialmente nos dias de maior movimento.
A entrada continuará gratuita na maior parte dos dias. A exceção são as sextas-feiras e os sábados, a partir das 14h, quando será cobrado ingresso no valor de R$ 20.
Programação de shows
09/04 (quinta) — Zezé Di Camargo (entrada gratuita na arena);
10/04 (sexta) — Gusttavo Lima;
11/04 (sábado) — Daniel;
17/04 (sexta) — Diego & Victor Hugo;
18/04 (sábado) — Luan Santana;
20/04 (segunda, véspera de feriado) — Thiaguinho (show extra após o encerramento da feira).
Compre ingressos para shows aqui.