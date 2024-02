Lideranças políticas de Naviraí se reúnem e dialogam sobre as eleições municipais 2024

Lideranças de Naviraí dialogam sobre as eleições 2024 “Por Naviraí” é o nome da coalizão política que está sendo construída para disputar a eleição municipal em Naviraí. O projeto está atraindo lideranças da sociedade para a composição de chapas majoritária e proporcional que entram na disputa em condições de ouvir a população e apresentar propostas diferenciadas para atender setores de saúde, educação e de obras públicas. Importantes lideranças políticas de Naviraí se reuniram na manhã de ontem (15-02), e dialogaram sobre a sucessão municipal. O encontro reuniu o vice-prefeito Márcio Araguaia (PP), o vereador Dr. Rodrigo Sacuno (PSD), o ex-prefeito Dr. Izauri de Macedo (MDB), pré-candidatos a prefeito, dentre outras lideranças e profissionais liberais. Durante o encontro, o grupo confirmou a disposição de unir forças visando às eleições deste ano. A vaidade, segundo as lideranças, será deixada de lado, de modo que o diferencial ajustado e o objetivo principal é alinhar os entendimentos visando construir um projeto “Por Naviraí”, e que esta construção seja aberta à participação das demais agremiações partidárias do município.

