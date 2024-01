Prazo para pré-matrícula do ensino fundamental da rede municipal de Naviraí termina amanhã

Vai até amanhã(19) o prazo para inscrições da pré-matrícula de alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da Reme de Naviraí.

O processo pode ser realiza de maneira on-line ou presencial. Para os pais ou responsáveis que optarem fazer pela internet, é só acessar esse link.

Já os que optarem por atendimento presencial devem se deslocar até a Gemed(Gerência Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Naviraí) portando os documentos necessários.

Os documentos são: Certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração de transferência e/ou histórico escolar.

A GEMED fica localizada na Avenida Amélia Fukuda, nº 82, Centro e atende das 07 às 13 horas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.