Apostas de MS acertam quina e ganham prêmio na mega-sena

Três apostadores de Mato Grosso do Sul têm motivos para comemorar nesta quinta-feira (15). No concurso 2688 da Mega-Sena, apostas simples do estado acertaram a quina, garantindo a cada um o prêmio de R$ 34.625,31. As dezenas sorteadas foram 12-33-41-46-17-54. Os sortudos são de Campo Grande, Corumbá e Dourados, com registros feitos em diferentes casas lotéricas.

O prêmio principal acumulou em R$ 58 milhões para o próximo sorteio, agendado para sábado (17). Segundo a Caixa Econômica Federal, além das apostas de MS, outras 105 acertaram a quina e ganharam o mesmo valor, enquanto 6.720 apostas acertaram a quadra, levando R$ 794,96 cada uma.

Para participar, é necessário pagar pelo menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta de seis números. As chances de vencer com uma aposta única são de uma em mais de 50 milhões.

