Pesquisa Metrópoles/Ideia: no DF, Lula tem a maior rejeição entre os presidenciáveis

O pré-candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a maior rejeição entre eleitores do Distrito Federal. De acordo com dados da pesquisa exclusiva Metrópoles/Ideia, realizada entre 16 e 21 de junho, 41,8% dos moradores da capital não votariam no petista.

O percentual o mantém no topo da aversão do brasiliense, pelo segundo mês consecutivo. Em maio, 44,8% dos moradores da capital declararam que não pretendem votar em Lula.

Em segundo lugar, está o atual presidente e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 39,9% de rejeição. Em maio, 38,7% dos brasilienses afirmaram à pesquisa Metrópoles/Ideia que não o reelegeriam.

Ciro Gomes (PDT) vem em seguida, com 15,1%. Ele passa a ocupar essa posição entre os pré-candidatos que o brasiliense não escolheria após a saída de João Doria (PSDB) da disputa presidencial. Doria era o candidato tucano, mas, em 23 de maio, desistiu de participar do pleito.

Atrás de Ciro Gomes, estão Pablo Marçal (Pros), com 5,9%, e Vera Lúcia (PSTU), com 5,2%. José Maria Eymael (DC) tem 5,5%, e Luiz Felipe D’Ávila (Novo), 4,7%. André Janones (Avante) aparece com 5,3%; Simone Tebet (MDB), com 6,2%; Sofia Manzano (PCB), com 4,4%; Leonardo Péricles (UP), com 4,7%; e Luciano Bivar (União), com 4,4%.

Com informações do site Metrópoles