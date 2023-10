Lei: MS terá mês de conscientização sobre saúde mental materna

A partir desta terça-feira (10), nova norma está em vigor em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. De autoria do deputado Pedro Kemp (PT), a Lei 6.121/2023, institui no Estado o Mês Maio Furta-Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. O Mês Maio Furta-Cor passa a integrar o Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Reuniões, palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de material informativo poderão ser realizados como ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção, entre outras ações, priorizando a conscientização da população sobre a importância da saúde mental materna, e incentivar órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada a se engajarem na campanha de promoção da saúde mental materna.

Pedro Kemp divulgou um dado ao apresentar a proposta que originou a norma sancionada hoje. “O sofrimento mental das mulheres-mães podem ser tão intensos ao ponto de levá-las ao suicídio, sendo esta uma das principais causas de morte de mulheres no primeiro ano após o parto. Enquanto 3,7 mulheres suicidam-se no pós-parto a cada 100.000 nascidos vivos, 1,92 mulheres morrem de hemorragia pós-parto. Por isso é importante a conscientização sobre a importância do cuidado no período de puerpério da mulher”, destacou.

