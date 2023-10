Lutadores de MS garante vaga para o mundial Muay Thai na Tailândia

A delegação de Mato Grosso do Sul foi destaque no Campeonato Brasileiro Muay Thai e Muay Bora, neste último final de semana, na cidade de Sapucaia do Sul (RS). Dos 20 lutadores sul-mato-grossense, 17 subiram ao pódio, conquistando 11 medalhas de ouro e seis de prata.

O destaque ficou para Mateus Augusto Miranda, mais conhecido como Cebola, que faturou o cinturão profissional da categoria 71 kg masculino.

Além do cinturão, o atleta sul-mato-grossense assegurou vaga para o campeonato mundial, que será realizado de 2 a 5 de fevereiro do ano que vem, em Bangcoc, na Tailândia. Esta será sua primeira participação em competições internacionais.

“O campeonato [brasileiro] foi muito bom. Fiz duas lutas com lutadores bravos demais, um do Rio Grande do Sul e outro de Santa Catarina. A primeira luta ganhei por pontos e a segunda por nocaute técnico. A expectativa para o ano que vem está boa, pois tenho bons treinadores comigo e meu psicológico está confiante que vamos trazer esse título também”, destacou o lutador.

Já na categoria 100 kg, o Iuri “Gordão”, terminou em segundo lugar no brasileirão. Ele também garantiu vaga para o Mundial na Tailândia.

A equipe técnica foi composta por Lucas Mendes (Campo Grande), Rafael Moreira (Anaurilândia) e João Marcos (Selvíria).

Segundo a Federação de Muay Thai de Mato Grosso do Sul, todos os medalhistas do Estado estão classificados para o campeonato mundial no país berço da modalidade. Mateus e Iuri disputarão na categoria profissional e os demais na amadora.

O evento foi realizado pela CBMB (Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Boran) e teve a participação de 250 atletas, de 14 unidades federativas. As disputas ocorreram no ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Juliano.

