Golpistas usam nome de dirigente de clube do MS para aplicar golpes em atletas

O Ivinhema Futebol Clube divulgou em suas redes sociais que golpistas estariam usando o nome do clube para enganar atletas profissionais e empresários. Segundo o clube, os golpistas estariam entrando em contato com jogadores e oferecendo oportunidade de fazer parte do elenco.

Segundo a nota divulgada pelo Ivinhema, empresários de atletas relataram aos dirigentes do clube que uma pessoa estaria entrando em contato com eles e usando o nome do ex-jogador e dirigente Alex Cruz. Nas ligações, os golpistas relatavam que o clube estaria aceitando novos atletas, oferecendo vagas para que jogadores pudessem fazer parte do elenco na próxima temporada. O Ivinhema disputa o Campeonato Sul-mato-grossense e tem vaga garantida na Copa São Paulo de Juniores de 2024

Desta forma, os criminosos pediam o envio de documentos dos atletas aliciados e pagamento de multa rescisória, com promessa de integração aos grupos do sub-20 e do time profissional.

O Portal O Estado Online entrou em contato com o presidente do clube, João Carlos Riquelme. Ele disse que estão buscando mais detalhes e devem procurar a polícia ainda hoje. “Sobre o criminoso que está usando o nome de um dos nossos dirigentes, pegou a gente de surpresa. Estamos ainda investigando e ouvindo empresários se temos alguma vítima ou não. O que posso adiantar é que o Ivinhema jamais usa deste tipo de contato para contratar atletas. Estamos levantando informações e vamos procurar a polícia para abrir uma investigação”, disse o presidente do Clube, João Carlos Riquelme para a reportagem.

O dirigente que teve o nome envolvido, Alex Cruz também disse para a reportagem que está ciente do golpe e que está já conversando com vítimas para ter obter mais informações. “Quando soube que estaria usando o meu nome para golpe, entrei em desespero. Estamos cientes de duas vítimas, dois jovens que passaram seus documentos e pagaram os valores. Já informamos alguns empresários que nos envie informações se temos mais pessoas que caíram nesse golpe. Estamos colhendo esses dados e vamos buscar a polícia para abrir uma investigação”, disse o empresário Alex Cruz para a reportagem do Portal O Estado Online.

Confirma a nota divulgada pelo clube

“O Ivinhema Futebol Clube vem por meio desta nota esclarecer ao público e demais agremiações esportivas, que o seu nome está sendo utilizado de forma ilegal, para a aplicação de um golpe referente à negociação de jogadores.

Os golpistas estão se passando por dirigentes do clube.

O contato utilizado para a aplicação desses golpes é (77) 98162-3600, se passando pelo diretor de Futebol do Clube, Alex Cruz.

Dessa forma os criminosos solicitam o envio de documentação dos atletas aliciados e pagamento de multa rescisória, com a promessa de uma integração imediata ao grupo do time Sub20 e o profissional do IvinhemaFC.

O Ivinhema Futebol Clube salienta que trabalha de forma honesta e organizada na prospecção de futuros atletas e não negocia valores e demais cláusulas de contrato por meio de mensagens.

Solicitamos aos clubes e empresários de todo o Brasil que verifiquem e questionem a veracidade dos acordos oferecidos pelos golpistas. O clube, através de seus diretores, está tomando todas as medidas cíveis e criminais possíveis.”

