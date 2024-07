Lei: Dia Estadual do Reggae é instituído em MS

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (1º), a Lei 6.267 de 2024 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que institui o Dia Estadual do Reggae, em homenagem a Lincoln Gouveia. A data, que deve ser celebrada todos os anos em 1º de julho, foi incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

Conforme a nova norma, a data será dedicada à promoção, valorização e divulgação do reggae no Estado, abrangendo atividades culturais, educacionais e sociais que reforcem os valores de paz, união e consciência social.

O Poder Público, em parceria com entidades representativas da cultura e outras organizações da sociedade civil, poderá promover eventos, festivais, oficinas, palestras e outras atividades que contribuam para a celebração e reconhecimento do legado do reggae no Estado.

Com informações da Agência Alems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: