Rotativo do cartão: portabilidade gratuita começa nesta segunda-feira

Os clientes com dívida no cartão de crédito rotativo poderão fazer a portabilidade gratuita do saldo devedor de uma instituição financeira, a partir desta segunda-feira (1º), para outra que lhe ofereça melhores condições de pagamento.

A possibilidade havia sido determinada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em dezembro do ano passado. O órgão também passou a exigir uma maior transparência no formato das faturas de cartão.

O rotativo do cartão é uma das linhas mais caras oferecidas no mercado de crédito. Segundo dados do BC (Banco Central), por exemplo, as taxas de juros cobradas na modalidade para pessoas físicas ficaram em 422,5% ao ano em maio — o que corresponde a 14,77% ao mês.

Quais foram as mudanças?

No caso da portabilidade das dívidas do cartão de crédito, ficou definido:

-a proposta da nova instituição deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada, ou seja, que contemple restruturação da dívida antiga;

-a instituição credora original que realizar uma contraproposta deve apresentar ao cliente, no mínimo, uma proposta de mesmo prazo da operação proposta pela outra, para fins de comparação dos custos.

-caso aconteça, a portabilidade do crédito deve ser feita de forma gratuita.

Com informações do g1