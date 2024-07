Jovem é encontrada morta em Batayporã e polícia investiga caso

A jovem Karina da Silva Macedo, de 23 anos, foi encontrada morta no início da noite desse domingo (30), em uma residência na Avenida Antônio Espinosa Mustafá, em Batayporã, interior de Mato Grosso do Sul. Um suspeito, identificado como Carlos Daniel da Silva Krause, de 23 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele estava na casa com a vítima.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas simultaneamente para o local e encontraram a jovem caída, sem os sinais vitais.

Em um primeiro contato com o rapaz, ele teria tentado reanimá-la enquanto ela estava passando mal, mas não teve sucesso.

Durante uma vistoria na casa, foi encontrada uma quantia razoável de crack.

A causa da morte de Karina, no entanto, só deverá ser confirmada após os exames necroscópicos pelo qual o corpo passará no Instituto Médico Legal.