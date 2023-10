Lei: Campeonato de Pesca Esportiva entra no Calendário Oficial de Eventos de MS

A edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4) traz a publicação da Lei 6.116 de 2023, de autoria deputado Junior Mochi (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Campeonato de Pesca Esportiva – Galera do Taquari.

Durante o evento, que é realizado anualmente na primeira quinzena do mês de setembro, são realizadas, na cidade de Coxim, ações de mobilização, encontro, seminários e torneios, visando à divulgação e ao crescimento do esporte no Estado.

Conforme Mochi, o Campeonato de Pesca Esportiva fomenta o turismo, resgata costumes e culturas locais. O Poder Executivo, segundo a lei, deve regulamentar, incentivar e desenvolver a prática da pesca esportiva em observância ao Calendário Estadual.

