Motorista de aplicativo de MS se envolve em acidente com 2 mortes em rodovia de SP

Um motorista de aplicativo de Mato Grosso do Sul se envolveu em acidente de trânsito na Rodovia Washington Luis, em São Paulo, que resultou em duas mortes. O acidente ocorreu na última segunda-feira (2).

Conforme informações da mídia local, o motorista de aplicativo era de Chapadão do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande e dirigia um Fiat Pálio, quando o veículo saiu da pista, bateu em uma estrutura de concreto e capotou. Havia mais quatro ocupantes no carro.

O motorista havia sido contratado para levar quatro passageiros, de Tangará da Serra, no Mato Grosso, até São Paulo. No quilômetro 298 da SP 310, ocorreu o acidente, mas ainda não se sabe a dinâmica do capotamento.

Aparecida Miguelina Paes de 77 anos, que estava no banco de trás morreu na hora. Seu filho, identificado como Irineu Paes, de 58 anos, estava no banco da frente e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Carlos Fernando Malzoni. Outros dois passageiros e o motorista de Chapadão do Sul ficaram gravemente feridos.

A irmã, a mãe e o cunhado do motorista, também moradores de Chapadão do Sul, assim que souberam do ocorrido, viajaram para Matão, em São Paulo. Ele ficou com ferimentos no rosto e por momentâneo lapso de memória, mas segundo familiares e amigos, ele já recebeu alta.

Além disso, amigos disseram que ele dirigia na velocidade acima do permitido e teria dormido ao volante, mas a polícia ainda não confirmou esta informação.