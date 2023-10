Assomasul realiza 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) realiza o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento que teve início na terça-feira(3) e terá encerramento nesta quarta-feira(4), é direcionado a prefeitos, instituições, gestores públicos, fornecedores e ao público em geral.

Com o objetivo de promover o municipalismo, a governança e a inovação na gestão pública, o Congresso conta com painéis de discussão e palestras inspiradoras, a proposta do encontro é proporcionar um ambiente com ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, que serão compartilhadas e debatidas.

No início do evento, o presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, reforçou a importância desse primeiro evento, que é um marco para os municípios sul-mato-grossenses.

“O nosso primeiro Congresso será um marco histórico para o nosso estado, pois estamos tendo a oportunidade de reunir todos os gestores, a bancada estadual e federal em um mesmo evento focado na gestão pública municipal. Nosso tema central é governança, municipalismo e inovação na gestão, visando fortalecer ainda mais o municipalismo e melhorar os serviços prestados à população, com o apoio das nossas bancadas, conseguimos nos mobilizar e aprovar pautas prioritárias para as nossas cidades.”

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, elogiou a iniciativa da Assomasul na promoção do Congresso: “É uma alegria, participar de um momento que eu reputo como histórico, o primeiro congresso dos municípios de Mato Grosso do Sul, e parabenizar a Assomasul, o presidente Valdir Júnior e toda a sua diretoria pela iniciativa. Hoje participamos desse momento que discute o municipalismo como tema central e, como os municípios vão se posicionar e ouvir a grade diante de todas essas mudanças que estamos vivendo. Todas as discussões referentes às políticas públicas serão colocadas nesses dois dias”, afirmou Ridel.

Representando o Governo Federal, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou o compromisso com as pautas prioritárias dos municípios locais.

“É importante ressaltar a importância desse Congresso, com a reunião de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que trouxeram as demandas que os municípios necessitam. Um momento de eles falarem, serem ouvidos e, ouvirem o que os governos estadual e federal têm a dizer sobre como podem ajudar os municípios nesse momento de dificuldade. Venho em nome do presidente Lula, para lembrar que estamos apoiando a PLP 136/2022, que recompõe aquilo que as cidades e o estado perderam no ano de 2022, mais de 25 bilhões de reais com a desoneração do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), o que impactou negativamente os serviços de qualidade que o prefeito pode oferecer à sua comunidade. Estamos analisando a possibilidade de recursos extras via FPM ou FPE”, afirmou a ministra.

Palestras

Após a cerimônia de abertura, a primeira palestra do dia foi feita pelo governador Eduardo Riedel, que palestrou sobre “Um Novo Conceito de Parceria entre o Estado e os Municípios”. A palestra teve o objetivo de reforçar o conceito do municipalismo e afirmar o compromisso do Governo do Estado com esse eixo de importância para o crescimento do estado, que beneficia o cidadão e a competitividade regional.

Durante a palestra, o Governador surpreendeu todos os gestores com o anúncio de repasse de 71,3 milhões para a saúde dos municípios. O ex-governador Reinaldo Azambuja, apresentou palestra sobre a Gestão Municipalista; o Senador da República Nelsinho Trad abordou as Pautas Municipalistas no Senado Federal, e o Deputado Federal Beto Pereira ministrou a palestra sobre o Pacto Federativo.

Neste último dia de evento, outras palestras voltadas para os mesmos nichos, serão ministradas. De acordo com a organização, são esperados aproximadamente 1.900 pessoas, nos dois dias de evento.

