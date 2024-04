Lei: Campanha Maio Verde dedicada à conscientização sobre a doença celíaca

Mato Grosso do Sul passa a ter em seu Calendário Oficial de Eventos o Mês de Conscientização sobre a Doença Celíaca, denominado Maio Verde. É o que determina a Lei 6.215 de 2024 , de autoria do vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Renato Câmara (MDB), publicada no Diário Oficial desta terça-feira (9).

Durante o mês de maio deverão ser promovidos esforços para conscientizar e orientar a população sobre a doença celíaca. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá realizar palestras educativas, simpósios, seminários, fóruns, oficinas, feiras, divulgação na mídia, boletins e quaisquer outras ações que visem à realização de campanhas informativas.

A doença celíaca é uma intolerância hereditária ao glúten (proteína encontrada no trigo, cevada e aveia), que causa alterações características no revestimento do intestino delgado, resultando em má absorção. É autoimune e afeta cerca de 1% da população mundial.

A Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra) estima que até dois milhões de brasileiros sejam celíacos, mas muitos desconhecem a condição. A pessoa com a doença precisa eliminar totalmente o glúten da alimentação, pois mesmo pequenas quantidades podem provocar sintomas, como diarreia, desnutrição e perda de peso.

Com informações da Agência Alems.

