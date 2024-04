Funtrab oferece 1,400 mil vagas nesta terça em Campo Grande; Feirão de empregos também acontece hoje

Nesta terça-feira(9) acontece mais um ‘Feirão da Empregabilidade’ com processos seletivos de várias empresas de diversos segmentos. Além do Feirão, há disponível as mais de 1.400 oportunidades cotidianas na capital.

Hoje na Funtrab estarão presentes as equipes de RH de empresas de segmentos como: transportes, couros, prestadora de serviços, alimentação, construção civil, transporte rodoviário de passageiros, clínica médica, agenciamento de serviços, correspondentes de instituições financeiras e farmácias.

Ainda há 10 vagas de auxiliar administrativo para jovens aprendizes(18 a 23 anos), quatro vagas de operador de telemarketing para estágio e duas vagas de auxiliar de linha de produção para PcD(Pessoas Com Deficiência).

Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, a Funtrab tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

O Feirão acontece na Funtrab, das 08 às 11h / 13 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Pessoas Com Deficiência (PcD) devem estar munidas de laudo médico atualizado.

