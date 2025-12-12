Legislativo municipal tratará Ivone Nabhan como secretária de Saúde

O cenário da saúde pública em Campo Grande continua sendo uma das principais pautas da Câmara Municipal. O presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), se manifestou sobre a ausência de um secretário de Saúde no município, situação que, segundo ele, tem gerado impactos na administração da saúde pública e no atendimento à população.

Em um pronunciamento contundente durante a sessão ordinária, Papy afirmou que, como ainda não há alguém indicado pelo Executivo, se o assunto não tiver decisão nos próximos dias sobre a nomeação de um secretário ou secretária, Ivone Nabhan, atual coordenadora do Comitê Gestor da Saúde, será tratada pela Câmara como a nova secretária de Saúde do município.

“Se o Executivo não definir um secretário ou secretária de Saúde, a senhora Ivone será considerada por esta Casa e por este presidente como a secretária de Saúde do município de Campo Grande”, declarou.

A declaração do presidente da Câmara também destacou a insatisfação crescente entre os vereadores em relação à falta de definição do Executivo sobre o comando da saúde municipal.

Ao Jornal O Estado a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o Comitê Gestor da Saúde vem revisando contratos, reorganizando equipes, e fazendo visitas técnicas e implantação de sistemas modernos de controle, como o e-SUS Farmácia. Ainda segundo a pasta, não há desassistência na rede e que o reabastecimento de medicamentos e insumos está em andamento, com previsão de atingir cerca de 90% de restabelecimento até a próxima quinzena. O desempenho só foi possível graças ao trabalho administrativo. “Entre comprimidos, ampolas e frascos, são cerca de 32 milhões de unidades que chegarão nos próximos dias para suprir a Rede Municipal de Saúde”.

“A Sesau mantém monitoramento permanente dos estoques e adota medidas contínuas como aceleração de licitações, reprogramação de itens desertos e acompanhamento rigoroso dos prazos de entreg […] O Município reforça que atua de forma técnica e responsável para garantir a regularização progressiva do fornecimento e o pleno funcionamento das unidades, assegurando a assistência à população”.

Nota do CRM-MS

A declaração de Papy sobre a falta de liderança na Secretaria Municipal de Saúde vem em meio a um cenário onde o CRM-MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul) emitiu uma nota pública expressando preocupação com a crise na saúde pública do município, particularmente com a escassez de medicamentos essenciais e insumos básicos nas unidades de urgência e emergência. Segundo o CRM, a falta de um secretário formalmente nomeado tem dificultado a responsabilização pela gestão da saúde, o que agrava ainda mais os problemas enfrentados pela população.

O Comitê Gestor da Saúde

Em setembro deste, o Executivo Municipal criou o Comitê Gestor da Saúde de Campo Grande, um grupo temporário destinado à reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde após a exoneração da secretária Rosana Leite. Ivone Nabhan foi nomeada coordenadora do comitê.

O Comitê Gestor tem como objetivo enfrentar e resolver problemas estruturais que afetam a saúde pública de Campo Grande. Ele é composto por profissionais das mais diversas áreas da administração pública, com a intenção de promover uma reestruturação eficaz da gestão da saúde municipal.

Os membros do Comitê incluem: Coordenação: Ivone Kanaan Nabhan Pelegrinelli; Planejamento e Execução: Catiana Sabadin Zamarrenho; Jurídico: Andréa Alves Ferreira Rocha; Finanças e Orçamento: Isaac José de Araújo; Administrativo: Vanderlei Bispo de Oliveira; Contratação: André de Moura Brandão.

De caráter provisório, com vigência inicial de seis meses, podendo ser prorrogado conforme as necessidades da administração.

Por Brunna Paula

