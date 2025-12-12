Corrida do Natal fecha trecho da Afonso Pena neste domingo; prova terá 7 km e mudanças no trânsito

A quarta edição da Corrida do Natal será realizada neste domingo, com largada marcada para as 6h30 na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. Em razão do evento, um trecho da Avenida Afonso Pena será interditado no sentido Parque dos Poderes, entre a Rua 13 de Junho e a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em frente ao Shopping Campo Grande. Condutores deverão redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.

Segundo a organização, os corredores saem da Belmar Fidalgo em direção à Rua Maracaju, seguem pela Rua 25 de Dezembro, descem a Barão do Rio Branco e acessam a Avenida Afonso Pena. O retorno ao Centro ocorre pela Avenida Ricardo Brandão, passando pelas ruas Joaquim Murtinho e 13 de Junho, fechando um percurso total de sete quilômetros.

A liberação das vias será feita de forma gradual conforme os atletas avançarem, permitindo o restabelecimento do fluxo de veículos ao longo da manhã. Para quem precisa seguir em direção ao Parque dos Poderes, as alternativas recomendadas são ruas paralelas à Afonso Pena, como a Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso, além da própria Avenida Ricardo Brandão.

A prova premiará os cinco primeiros colocados da classificação geral nas categorias masculina e feminina, além de entregar troféus aos três melhores por faixa etária, que vão dos 16 a 24 anos até 70+. O tempo limite para concluir o percurso é de 80 minutos.

O calendário de corridas em Campo Grande segue movimentado neste mês. No dia 20 de dezembro, será realizada a Ilumina Running 2025, Passos que Iluminam Futuros, com percursos de 5 km e 10 km e uma caminhada participativa de 3 km. Organizado pela Energisa com apoio da Pantanal Race, o evento terá largada às 18h, na Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes.

Já no dia 28 de dezembro, a Capital sedia a tradicional Corrida São Silvestre, com provas de 5 km e 15 km. A largada está marcada para as 7h15, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais