Agenda: Cantata de Natal marca a última semana do ano legislativo

O destaque da última semana de trabalhos legislativos em 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é a realização da Cantata de Natal, tradicional apresentação que acontece no fim do ano, realizada pelo Coral da ALEMS, coordenado por Marlene Figueira, secretária de Gestão de Pessoas da Casa de Leis e regido pelo maestro Nillo Cunha.

A celebração alusiva ao espírito natalino foi proposta pelo presidente Gerson Claro (PP) e acontece na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo Estadual, na próxima quarta-feira (17), a partir das 17h30. O ano legislativo também encerra com sessão solene, reuniões de comissões e sessões plenárias.

Segunda-feira (15)

Na próxima segunda-feira (15), a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia, acontece na Assembleia Legislativa a sessão solene de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo “Arquiteto Urbanista Celso Costa”, instituída pela Resolução 2/2025. O evento é uma proposição do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e reconhece arquitetos urbanistas que se destacaram em ações sociais e de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Terça-feira (16)

A terça-feira (16) na ALEMS começa com a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a partir das 8h, na sala Multiuso. O grupo de trabalho é presidido pelo deputado Professor Rinaldo Modesto, sendo responsável por analisar proposições relacionadas à educação, ao sistema esportivo, ao desenvolvimento cultural e às datas comemorativas, entre outras.

CCJR

A última reunião do ano da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acontece na próxima quarta-feira, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O grupo de trabalho avalia a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB); Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Sessões Plenárias

As sessões plenárias serão realizadas nas próximas terça e quarta-feira, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Conforme o Regimento Interno da ALEMS, dia 17 é a última sessão do ano. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

Com informações da Agência Alems

