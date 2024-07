LDO 2025: Emendas apresentadas pelo vereador Dr. Victor Rocha visam melhorar a qualidade de vida

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), presidente da Comissão de Saúde, apresentou diversas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, com o objetivo de garantir uma saúde pública de qualidade que atenda aos anseios da população de Campo Grande.

Em conjunto com outros parlamentares, Dr. Victor Rocha propôs emendas que visam promover significativas melhorias nas áreas de saúde, educação, segurança e inclusão social. Confira as principais emendas e suas implicações para os cidadãos campo-grandenses:

Melhorias na Saúde Pública

• Inclusão social das pessoas com deficiência e garantir a acessibilidade nas Unidades de Saúde (Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Esta emenda tem como objetivo assegurar que as pessoas com deficiência tenham pleno acesso aos serviços de saúde, promovendo a inclusão social e garantindo a acessibilidade em todas as unidades de saúde do município.

• Concluir as obras inacabadas das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) (Carlão, Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): A conclusão dessas obras é crucial para melhorar a infraestrutura de saúde, proporcionando melhores condições de atendimento para a população.

• Promover acesso eficiente e eficaz aos serviços de saúde, com ênfase prioritária na atenção primária (Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): A prioridade desta emenda é melhorar a atenção primária, ampliar o acesso às especialidades médicas e fortalecer a vigilância em saúde. Além disso, busca fomentar atividades culturais, esportivas e de lazer, contribuindo para a qualidade de vida dos munícipes.

• Dispor, em época de pandemia e endemia, equipes médicas volantes (Valdir Gomes, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Esta emenda propõe a criação de equipes médicas volantes para desafogar o atendimento nas unidades de saúde, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e ampliando a oferta de atendimento com equipes multidisciplinares móveis.

• Garantir que mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços de saúde, incluindo a dignidade menstrual (Prof. André Luis, Luiza Ribeiro e Dr. Victor Rocha): Focada na dignidade menstrual e no enfrentamento de todas as violências, esta emenda busca assegurar que as políticas públicas municipais protejam e assistam mulheres e crianças em situações de vulnerabilidade.

• Fomentar políticas públicas de segurança nas Unidades de Saúde, visando a prevenção e o combate à violência (Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Esta emenda visa garantir a proteção e a tranquilidade dos profissionais e usuários do SUS.

• Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial (Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Esta medida busca fortalecer os serviços de saúde mental, proporcionando um suporte mais amplo e eficaz para a população.

• Implantar ações de saúde no Centro de Controle de Zoonoses (Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Focada na prevenção de doenças que impactam tanto a população animal quanto a humana, esta emenda visa melhorar as condições de saúde animal e, consequentemente, a saúde pública.

• Implementação dos pisos salariais e regularização da remuneração dos trabalhadores do SUS (Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Esta emenda busca garantir a valorização dos profissionais da saúde, com a implementação de planos de cargos e carreiras e ajustes salariais anuais.

Educação e Infraestrutura

• Concluir as obras inacabadas das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s) (Carlão, Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): A conclusão dessas obras é fundamental para melhorar a infraestrutura educacional, proporcionando melhores condições de aprendizado para as crianças.

Segurança

• Promover ações de segurança preventiva e ostensiva nas Unidades de Saúde (Betinho, Prof. André Luis e Dr. Victor Rocha): Esta emenda visa garantir a proteção tanto da população quanto dos trabalhadores do SUS, com foco na preservação patrimonial das unidades de saúde. A implementação de medidas de segurança é essencial para criar um ambiente seguro para todos.

As emendas propostas pelo vereador Dr. Victor Rocha e seus colegas parlamentares demonstram um compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos campo-grandenses. “A implementação dessas medidas proporcionará um avanço significativo em áreas essenciais como saúde, educação e segurança, refletindo o empenho em construir uma cidade mais justa e saudável para todos”, finalizou.

Com informações da assessoria

