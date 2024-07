Casal é flagrado transportando R$ 262 mil em droga na MS-164

Equipe da BPMRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (11), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, 121 quilos de maconha sendo transportados no porta-malas de um carro.

Conforme informações, os militares realizavam patrulha na rodovia, quando abordaram um VW/Gol, sendo conduzido por um homem de 28 anos, acompanhado de uma mulher, de 47.

Ao vistoriarem o automóvel, encontraram no porta-malas, no estofado do banco transeiro e no assoalho do carro, os tabletes contendo a droga, avaliada em R$ 262 mil.

Quando questionado, o motorista confessou que levaria o entorpecente até Campo Grande, onde receberia a quantia de R$ 15 mil.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Ponta Porã, onde o caso foi registrado como tráfico de drogadas.

