Homem que estuprou enteada é preso em Eldorado

Homem de 41 anos foi preso, nesta quinta-feira (11), em Eldorado, distante 446 quilõmetros de Campo Grande, acusado de estuprar a enteada, menor de idade, em 2023.

De acordo com a Polícia Civil, à época, o avô materno da vítima procurou a delegacia para denunciar o caso, relatando que a menina era abusada sexualmente pelo padrasto.

Equipes passaram a investigar o caso e, após mandado de prisão ser expedido pela Justiça do Estado, o homem foi preso na propriedade rural onde vive nesta quinta.

O autor dos fatos deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de 8 a 15 anos de prisão. O homem, agora, está à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram