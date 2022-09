Lançamento oficial da candidatura de Rhiad a deputado estadual reúne mais de 2 mil pessoas

O ato político teve a presença da candidata a governadora Rose Modesto, do candidato a senador Henrique Mandetta e vários candidatos a deputados federais

O lançamento oficial da candidatura do advogado Rhiad Abdulahad a deputado estadual pelo União Brasil com o número 44333 reuniu mais de duas mil pessoas em Campo Grande na manhã deste domingo (11).

Com a presença da candidata a governadora Rose Modesto, do candidato a senador Luiz Henrique Mandetta e dos candidatos a deputados federais Sindoley Morais, Marcelo Miglioli, Coronel Alirio Villasanti, Pastora Michela Dutra, Neli Abdulahad e Giovana Sbaraini, o ato político demonstrou a força de Rhiad junto ao eleitorado da Capital de Mato Grosso do Sul.

“O que é o poder de um sonho quando é colocado em prática por meio de uma ideia e, depois, de uma ação? Ele é capaz de mover montanhas, mudar rumos, criar futuros, fazer pontes e abrir portas. Esse é o meio e o fim da política, cuidar de pessoas. Quero agradecer a cada uma das pessoas presentes aqui hoje, pois cada um de vocês têm uma digital nessa grande obra que nós vamos construir a partir do dia 2 de outubro. Um projeto de mostrar que Mato Grosso do Sul quer avançar e vamos fazer isso com novas ideias e com a capacidade de independência lá na Assembleia Legislativa. É isso que o eleitor quer, é isso que estou ouvindo nas ruas”, declarou Rhiad.

Ele completou que cada um dos presentes no ato eleitoral precisa chamar mais cinco, mais dez, mais 20 pessoas para a campanha.

“Passar a mensagem para as pessoas e, assim, tenho certeza que as urnas vão falar no dia 2 de outubro, com a ajuda de cada um aqui presente, dos meus amigos candidatos a deputados federais, da nossa futura governadora Rose Modesto e do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, nós vamos chegar lá. Não tem nada fácil, se fosse fácil, não teríamos Sindoley, Marcelo, Coronel Villasanti, Michela Dutra, Neli, Giovana, Rose e Mandetta. O fácil estraga aquilo que é próspero, tem que ser difícil”, reforçou.

Segundo Rhiad, um deputado estadual está diretamente ligado na vida de todos os habitantes de Mato Grosso do Sul.

“Alguns dos presentes aqui já devem ter escutado as minhas propostas para o Estado, mas, mesmo antes de ser candidato, eu lutei pelas questões da educação, saúde e segurança pública. Se eu cair sete vezes, eu vou levantar oito vezes, se eu cair dez vezes, vou levantar 11 vezes. A política é a maior arte de transformação da vida das pessoas, é aquilo que atinge a gente diretamente. Eu venho com essa missão de representar cada um de vocês dentro da Assembleia Legislativa, com independência e com coragem. A Assembleia tem de estar perto das pessoas, é isso que a população quer”, afirmou.

O candidato pediu para que cada um dos presentes saísse com a missão de falar da sua candidatura para o maior número possível de pessoas para assim eleger o deputado estadual mais jovem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Eu tenho tudo que preciso para esse desafio, tenho a minha família e as pessoas nas ruas e é isso que importa. Eu tenho compromisso de trabalho com vocês, eu não tenho promessa, e vou cumprir esse compromisso de representar cada um de vocês lá dentro da Casa de Leis. Eu preciso de vocês ao meu lado, não só agora na campanha, mas depois de ser eleito para que possa fazer um mandato participativo, presente e escutando as pessoas”, finalizou.

