Britney Spears declara que reza para os pais “queimarem no inferno”

Britney Spears fez um desabafo na sua conta pessoal no Instagram. Em um vídeo sem imagens, onde só era possível escutar a voz da cantora, ela declara que reza para os pais “queimem no inferno” e relembrou as situações difíceis pelo qual passou durante esses anos sob a tutela do pai.

“É extremamente difícil para mim aceitar o fato de que minha família fez isso comigo. Para minha mãe e meu pai que se sentaram e esconderam café de mim em casa para eu acordar e me sentir morta e assustada, vou dizer em voz alta e orgulhosa: rezo para que vocês dois queimem no inferno”, afirmou.

Britney também lembrou no áudio quando teve um cisto no seio, quando criança. Seus pais fizeram com que ela realizasse um tratamento como se fosse câncer, coisa que não era. Spears acredita que eles “estavam apenas sendo malvados” e sentiu “que meu pai estava tentando me matar”.

Em um outro áudio publicado, Britney também comentou sobre a sua relação com os filhos, que atualmente está bastante estremecida.

“Agora meus filhos ficam falando: ‘Ela não é boa o suficiente, ela quer atenção’. Sim, eu quero ser ouvida e estou com raiva”, afirmou. “Meio subconscientemente eu quero ofender as pessoas porque eu fui muito ofendida. Mas temo informar vocês [os filhos] que não estou disposta a vê-los até eu me sentir valorizada.”

Ela também revelou que foi bloqueada pelos filhos e admitiu que deveria ter se valorizado mais na relação com o dois. “Eu dei tanta atenção a vocês que era patético”.

