Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio vai embora sem nem dar um beijo. Marcela descobre Heitor, que quer saber se ela ficou com o dinheiro. Joana tenta falar, mas não consegue. O ladrão entrega a tia Berenice. Heitor confessa que tentou roubar as apólices, mas o envelope só continha papel branco picado. Marcela pede que ele pressione Serafim. Catarina tem desejos. Calixto e Petruchio saem para caçar rãs. Dinorá quer saber quem é a pretendente de Cornélio. Marcela promete que não vai brigar mais com o pai e pede que ela convide-a para o casamento.

A Favorita

Diva conta que Donatela está vivendo no sítio de Augusto. Flora diz a Silveirinha que vai separar Gonçalo e Irene para deixar Lara vulnerável. Flora manda flores para Irene com um cartão assinado por Copola. Zé Bob acha que é mentira de Diva. Diva manda que ele vá ao sítio. Donatela vê Lara e Halley na porteira e se esconde. Shiva diz a Lara que Diva não está. Lara convida Shiva, Augusto e Diva para um jantar. Amelinha visita Gurgel no presídio. Amelinha diz que Romildo não atende seus telefonemas e que precisa de dinheiro. Gurgel diz que não tem como falar com Romildo.

Mar do Sertão

O Coronel Tertúlio reage ao saber da volta de Zé Paulino. Zé Paulino se apresenta a Timbó, que desmaia de emoção. Candoca comenta com Labibe e Lorena sua dificuldade em contar para Manduca sobre Zé Paulino. Maruan consegue fugir da delegacia, e se encanta por Labibe. Tertulinho acerta com Mirinho a morte de Adamastor. Timbó afirma a José que Candoca nunca deixou de amá-lo. José contrata Timbó para trabalhar com ele. Tertulinho procura José. Tertulinho ameaça José e exige que o empresário se afaste de sua família.

Cara e Coragem

Alfredo convence Pat a deixar Gui com ele por um tempo. Joca faz intriga de Alfredo para Olívia. Renan destrata Andréa Pratini na companhia de dança. Ítalo decide revelar a Pat e Moa um pouco sobre sua vida pessoal e fala sobre a empresa de segurança da informação que possui. Jarbas fotografa os extratos de Ítalo sobre a mesa de Marcela. Danilo procura Jonathan para saber da modificação da fórmula. Andréa sente falta de Moa. Pat não gosta de saber que Alfredo deixou Gui na casa de Milton. Jonathan encontra Anita no samba.

Pantanal

Tenório conta a Renato que quer as terras de José Leôncio. Renato leva Solano para conhecer José Leôncio. Tenório escuta Zuleica dizer a Renato que Marcelo não é seu irmão por parte de pai. Tenório exige uma explicação de Zuleica. Maria Bruaca avisa a Alcides que depois do divórcio eles ficarão juntos. Alcides diz a Maria Bruaca que deseja ver Tenório morto. Muda insiste para Tibério matar Tenório. Alcides sonha com Trindade, dizendo ao peão para não se esquecer de seu pai. Tenório avisa a Solano que ele foi pago para executar o serviço.

Poliana Moça

Poliana e Éric estão namorando. Por confusão na escola, Éric leva suspensão, sendo afastado por 15 dias da rádio da escola. Celeste deseja mais dinheiro de Tânia. Otto faz chamada de vídeo para Tânia e pede para ela se cuidar em relação ao Heptavírus. Poliana fala para Éric ir junto com ela para contar a novidade para Otto. João passa pelo novo casal e parabeniza o início de namoro. Éric chega na casa de Poliana e anuncia a Otto que pediu sua filha. Kessya e Gleyce vão até a Luc4Tech assinar contrato.