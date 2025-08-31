Lançamento da 22ª Semana do Pescado será nesta segunda-feira na ALEMS

O lançamento da 22ª Semana do Pescado está marcado para segunda-feira (1º) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. O evento, proposto pela Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca, coordenada pela 3ª vice-presidente do Parlamento, deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), é promovido pela Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura de Mato Grosso do Sul.

Conforme a deputada Mara Caseiro, “a Semana do Pescado representa uma oportunidade significativa para evidenciar a força e o potencial da cadeia produtiva em Mato Grosso do Sul. Nosso compromisso é fortalecer o setor, ampliar o consumo e promover a geração de emprego e renda para os sul-mato-grossenses”.

A finalidade é reunir representantes do setor público e privado para debater aspectos importantes da cadeia produtiva do pescado. A programação do evento conta com a palestra “O Impacto Econômico Positivo na Vacinação de Peixes em Mato Grosso do Sul”, que será apresentada pelo técnico em aquicultura e coordenador da Cadeia de Piscicultura da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Tony Mauro Gomes do Nascimento.

Com o objetivo de estimular a demanda e fortalecer a cultura do consumo de pescado no Brasil, a Semana do Pescado acontece de 1º a 15 de setembro e realiza uma ampla campanha anual envolvendo toda a cadeia produtiva, desde a produção até o consumo. O lançamento da edição de 2025 reforça esses objetivos, com debates e palestras voltadas ao desenvolvimento sustentável e inovação no setor.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram