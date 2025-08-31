Governo do Estado já discute reforma administrativa

As mudanças partidárias que já estão acontecendo como reflexo da antecipação das articulações com vistas a disputa eleitoral de 2026 nos bastidores do Governo do Estado comenta-se que uma reforma no secretariado começa a ser discutida com alguns partidos reivindicando uma maior participação na estrutura administrativa. O PP, partido ao qual Eduardo Riedel se filiou, já teria inclusive uma lista de nomes que poderiam ocupar cargos, o mesmo acontecendo com o PL, cujo comando será assumido nos próximos dias pelo ex-Governador Reinaldo Azambuja, maior aliado do atual governador.

A saída do PT anunciada oficialmente na semana passada deve motivar as exonerações já a partir desta semana e deve abrir pelo menos 25 cargos na estrutura administrativa do Governo Estado que já estão sendo reivindicados por deputados aliados. O presidente regional do Republicanos, deputado Antonio Vaz, já disse que pretende se reunir com Eduardo Riedel para redefinir a participação da sigla no Governo e até acena com a composição de uma chapa com candidatos ao Governo e ao Senado caso as negociações não venham a ser bem sucedidas.

Entre os atuais assessores, também será feita uma consulta para saber quais os que têm planos de concorrer a cargos eletivos em 2026, como é o caso de Jaime Verruck e Eduardo Rocha, que nos bastidores já confirmaram interesse e disputar vaga na Câmara Federal e Assembleia Legislativa respectivamente. Sem dar conotação de reforma administrativa.

Cotados

Inicialmente o que se comenta é que se definirá quais os partidos devem apoiar o projeto de reeleição de Edurdo Riedel e os nomes que irão assumir cargos na futura estrutura administrativa terão que assumir o compromisso de não deixar o cargo em abril para disputar a eleição, ou seja, irão até o fim do atual mandato do Governador. A ideia é definir a reforma administrativa até o final do ano para começar 2026 com o quadro de assessores completo.

Alguns nomes já estariam sendo comentados como prováveis substitutos, sendo que no PP o ex-chefe de gabinete da prefeita Adriane Lopes, Marco Aurélio Santullo e o atual secretário municipal de infraestrutura Marcelo Migliolli são falados na Governadoria. O Governador Eduardo Riedel já manifestou para os mais próximos que tem preferência por nomes com perfil técnico para evitar crise num ano eleitoral.

