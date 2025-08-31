Bonito recebe a 49ª Reditec 2025 e Jardim fortalece integração turística com programação especial

De 2 a 5 de setembro, Bonito será palco da 49ª Reditec (Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica), evento que deve reunir cerca de 1.200 participantes de todas as regiões do Brasil. Reconhecida internacionalmente por suas belezas naturais, a cidade consolida-se como anfitriã de grandes encontros nacionais.

Mas o evento também vai além das fronteiras de Bonito: Jardim, município vizinho e integrante da Rota Turística Bonito-Serra da Bodoquena, terá uma programação própria nos dias 3 e 4 de setembro, mostrando a força da regionalização e o potencial de cooperação entre destinos turísticos.

Cultura, natureza e experiências únicas em Jardim

A programação local será coordenada pelo Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Cidadania e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Os visitantes terão a oportunidade de vivenciar experiências culturais e gastronômicas, além de desfrutar dos principais atrativos da região. O Recanto Ecológico Rio da Prata e o Jardim Ecopark vão recepcionar os participantes com almoço e contato direto com a natureza, enquanto o IFMS sediará apresentações culturais, valorizando a arte e a tradição locais.

Feira Criativa da Rota Bioceânica

Um dos destaques em Jardim será a Feira Criativa da Rota Bioceânica, que reunirá empreendedores gastronômicos e feirantes locais. A iniciativa promove o fortalecimento da economia, valoriza talentos regionais e conecta o turismo com o desenvolvimento social.

Durante a abertura oficial da Reditec, no Centro de Convenções de Bonito, o Comtur de Jardim estará presente divulgando os atrativos do município, reforçando sua relevância como destino complementar de natureza, lazer e cultura.

Integração que gera resultados

Segundo a diretora de Turismo de Jardim, Jhersyka da Rosa Cleve, a integração entre os municípios é estratégica:

“A participação ativa do trade turístico local fortalece a cooperação entre empresários, órgãos públicos e comunidade, gerando visibilidade, oportunidades de negócios e incentivo ao turismo sustentável”.

Fóruns de Reitores

Além das experiências turísticas, Jardim receberá nos dias 3 e 4 de setembro onze fóruns do Conselho de Reitores, realizados no Campus do IFMS. As reuniões, promovidas pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e pelo Ministério da Educação, reforçam a dimensão acadêmica e institucional da Reditec.

Por Juliana Brum

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram