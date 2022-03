Kassab se declara “soldado” de Marquinhos e manifesta apoio total à sua candidatura

O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab, que está em Campo Grande, discursou agora pela manhã na Associação Nipo Brasileira durante o lançamento da pré-candidatura de Marquinhos Trad ao governo do Estado.

Ainda na entrada do clube, cercado de apoiadores e outras figuras importantes do partido, o presidente nacional do PSD garantiu que a executiva está focada na campanha do prefeito de Campo Grande e que o apoio é “total”.

Já no palanque, Kassab relembrou sua trajetória no Executivo paulista e exaltou o trabalho feito na capital sul-mato-grossense. “Campo Grande está uma jóia, a cidade está muito bonita”, disse. Segundo ele, assim como o PSD, os eleitores do Estado devem se sentir privilegiados de ter um candidato como Marquinhos, que está cercado de bons colaboradores para ocupar o cargo de governador.

Ao fim, o dirigente do partido mostrou que quer ter participação ativa na campanha de seu correligionário. “Vim me colocar à disposição como um soldado para cumprir missões, e gostaria de dizer que, na minha biografia como homem público, eu pude dar o meu melhor para que Mato Grosso do Sul pudesse ter a alegria de ter Marquinhos Trad como governador”, declarou, sob aplausos dos presentes.

Com informações da repórter Alessandra Messias