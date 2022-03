Fluminense conquista Taça Guanabara ao golear Resende por 4 a 0

O Fluminense visitou hoje (5) o Resende e, após golear o adversário por 4 a 0, conquistou de maneira antecipada o título da Taça Guanabara, já que nenhum outro time consegue mais chegar aos 27 pontos do tricolor.

Os gols da partida disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), foram marcados por Arias, Martinelli, Nonato e Heitor, contra. Destaque para os dois primeiros, que foram marcados com menos de cinco minutos de jogo.

Um minuto após o apito inicial, o Fluminense abriu vantagem com o colombiano Arias, em jogada de Cano que aproveitou erro do time adversário. Poucos minutos depois, Martinelli ampliou o marcador a favor do time da capital fluminense após assistência do colombiano. A jogada começou em bom passe do meia Ganso.

Essa foi a 11ª vitória seguida do time na temporada. Com isso, o Flu volta a conquistar a taça Guanabara após cinco anos. A última vez tinha sido em 2017, quando venceu o Flamengo nos pênaltis. Mesmo campeão e com motivos para festejar, a equipe ainda tem um jogo a disputar no torneio antes da fase final do Carioca. A partida será no dia 13 de março, fora de casa contra o Boavista.

Com informações da Folhapress