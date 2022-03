São Paulo vence Corinthians com gol relâmpago na estreia de Vítor Pereira

O São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0 neste sábado (5), no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a segunda colocação geral da competição. O gol relâmpago foi marcado por Calleri, aos 52 segundos do primeiro tempo.

O clássico foi iniciado com nove minutos de atraso por causa da forte chuva em São Paulo, com granizo e consequente queda na iluminação. A bola rolou após o retorno da energia elétrica e a precipitação diminuir.

O Tricolor abriu o placar cedo e soube se defender em casa na maior parte do tempo. Mesmo com cerca de 70% da posse de bola em quase toda a partida, o Timão não criou muitas chances na estreia do técnico português Vítor Pereira. O Corinthians não vence o confronto no Morumbi há cinco anos.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Palmeiras em novo clássico no Morumbi na quinta-feira, em duelo adiado da quarta rodada. O Corinthians receberá a Ponte Preta no sábado, pela 11ª rodada do Paulistão.

O Tricolor segue líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 17 pontos, e perto da classificação às quartas de final. Já garantido, o Timão é o primeiro colocado do Grupo A, também com 17.

Com informações da Folhapress