Flamengo vence Santos em partida com cinco gols

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 na noite de ontem (25), no Maracanã e assumiu a vice liderança do Brasileirão. O rubro-negro agora volta as atenções para a grande final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Athletico. Já o Santos busca se recuperar e ainda sonha com uma vaga no G8.

Já pensando na final da Copa Libertadores – no próximo sábado (29) contra o Athletico-PR em Guayaquil (Equador) – o técnico Dorival Júnior decidiu mandar a campo uma equipe com alguns reservas.

Como foi Flamengo x Santos

A decisão de ir com um time alternativo não diminuiu em nada o ímpeto ofensivo do Rubro-Negro, que dominou as ações no primeiro tempo, criando várias oportunidades de marcar. Entretanto, o gol só saiu no final da primeira etapa. Marinho esticou na direita para Matheuzinho, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Pedro, com muita categoria, finalizar de letra para marcar um golaço.

Polemica de arbitragem

Um dos lances capitais da partida aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Após jogada pela direita do ataque do Santos, Camacho acabou derrubado por Matheuzinho dentro da área. O árbitro André Luiz de Freitas Castro mandou o jogo seguir e, na sequência, o Flamengo abriu o placar. Os jogadores protestaram muito após o gol. Como forma de manifestar a indignação, os atletas não deram entrevista após a partida, tampouco o técnico interino Orlando Ribeiro.

Segunda etapa

Na volta dos vestiários, o Santos teve grande ímpeto e empatou rapidamente. Depois de desperdiçar boa chance com Marcos Leonardo, após jogada de Ângelo, o Peixe balançou as redes com o zagueiro Alex, de cabeça. Empate merecido dos visitantes, que estavam melhores.

Porém, o Rubro-Negro queria chegar motivado à final da Libertadores, e arrancou a virada com gols de Marinho, aos 32 minutos, e de Arrascaeta, aos 41.

Já aos 51 minutos, o Santos ainda descontou com um belo gol do argentino Carabajal, mas o time da Gávea administrou a vantagem para garantir a vitória diante de mais de 44 mil torcedores.

