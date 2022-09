Justiça eleitoral apresenta amanhã regras sobre a votação eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vai apresentar amanha (12) os procedimentos relacionados a auditória de votação eletrônica. A reunião que apresentará aos partidos políticos, federações e coligações partidárias, está marcada para às 9h, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS)

Os trabalhos de apresentação das regras, serão coordenados pelo Juiz de Direito Dr. Olivar Roberti Coneglian, com a Comissão de Auditória da Votação Eletrônica do TRE-MS, que tem o intuito de verificar, por meio de amostragem, a segurança e o funcionamento das urnas eletrônicas.

Como ocorre a Auditoria

Este procedimento acontece durante o dia e horário das eleições. É obrigatório a participação de representantes de partidos políticos, entidades fiscalizadoras e voluntários, que preenchem as células de papel com votos nos candidatos oficiais. Essas cédulas, são preenchidas com números correspondentes a candidatos registrados e votos de legenda, assim como votos nulos e brancos.

Seções escolhidas

Nessas eleições, aproximadamente 20 urnas, passarão pela amostragem nas seções eleitorais de Mato Grosso do Sul. Essas urnas serão sorteadas no dia 1º de outubro, véspera da eleição, entre as mais de 7 mil seções eleitorais de Estado. Imediatamente após o sorteio das seções, os respectivos Juízes Eleitorais serão notificados para recolher a urna sorteada no local de votação e aguardar a retirada pela equipe responsável pela coleta.

Como as urnas sorteadas seriam utilizadas na votação oficial, urnas substitutas serão preparadas para serem utilizadas nas seções.

