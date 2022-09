Policiais encontram 365 quilos de maconha em carroceria de veículo

Um homem de 37 anos, foi preso na manhã de hoje (11) transportando mais de 360 quilos de maconha para a cidade de Dourados. Aos policiais, o condutor relatou que ganharia R$ 10 mil reais para carregar os entorpecentes.

O flagrante aconteceu na BR-163, quando policiais realizavam fiscalizações em frente ao posto do Capey, em Ponta Porã. Ao dar sinal de parada ao condutor, os policiais checaram o automóvel no sistema, que constataram registros de roubo. No interior do carro, foram encontrados 365 quilos de maconha, transportados na carroceria de um Fiat/Strada.

O condutor foi levado em flagrante para delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.