Após discussão, homem mata marido da ex-mulher a facadas

Após discussão, Raymes Damião Ferreira da Silva, de 37 anos, morreu na madrugada de hoje (11), esfaqueado pelo ex-marido da sua atual esposa, no município de Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande. De acordo com investigações da polícia, um homem identificado como Claudeci, de 42 anos, é o principal suspeito e até o momento segue foragido.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência pelas testemunhas que presenciaram o crime, disseram que o autor foi até a casa da ex-mulher, onde ela vive com os filhos e começou a discutir com o atual marido dela. Durante o bate-boca, o homem sacou uma faca e golpeou a vítima. Após desferir golpes de faca na Raymes, fugiu do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar foram acionados no local. Raymes, faleceu na residência. Por conta da situação, a mulher da vítima passou mal, teve um mal súbito e teve que ser encaminhada a Santa Casa do município.

Após o crime, policiais realizaram rondas na região, mas sem sucesso na localização do suspeito.

