Justiça devolve passaporte de Puccinelli

O candidato ao governo do Estado, André Puccinelli (MDB) teve seu passaporte liberado para viagens na última semana.

A Justiça revogou a proibição de que ele faça viagens internacionais. A decisão, publicada na terça-feira, dia 10 de agosto. Júlia Cavalcanti Silva Barbosa substituiu Bruno Cezar da Cunha, juiz anterior do caso, que foi afastado por suspeita de parcialidade.

Em dezembro de 2021, o TRF-3 – Tribunal Regional Federal declarou Bruno Cezar parcial na condução do processo e anulou todas as decisões tomadas por ele. A juíza substituta vai, a partir de agora, reexaminar a acusação, que volta à fase inicial.

“Tenho plena confiança na Justiça, que anulou todos os processos federais nos quais meu nome foi citado por terceiros. Aproveito para reafirmar que não há, e nem haverá, qualquer empecilho legal à minha candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul”, afirma André.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.