Justiça concede medida protetiva à prefeita Adriane Lopes contra pré-candidato

Além de manter distância mínima de 100 metros, o pré-candidato está proibido de frequentar a Prefeitura e eventos públicos com participação da chefe do Executivo

A prefeita Adriane Lopes (PP) conseguiu uma medida protetiva contra o pré-candidato a deputado estadual Bruno Ortiz Barbosa, que mantém um perfil nas redes sociais no qual aparece “vistoriando” contratos e unidades de saúde em Campo Grande.

Por meio de nota, o Executivo Municipal informou que a Justiça concedeu medida protetiva de urgência favorável à prefeita. Com isso, Bruno Ortiz fica impedido de se aproximar dela, de seus familiares e de testemunhas.

Ortiz também deverá manter distância mínima de 100 metros da chefe do Executivo.

Segundo nota divulgada pela prefeitura, no despacho do juiz Marcio Alexandre Wust, o suposto candidato utiliza as redes sociais para “desferir críticas infundadas, fake news e potenciais ameaças à prefeita”. Além disso, ele também está proibido de estabelecer contato com Adriane por qualquer meio de comunicação, incluindo cartas, telefone, e-mail e mensagens.

Ainda conforme determinação da Justiça, o pré-candidato está impedido de frequentar a Prefeitura de Campo Grande e eventos públicos dos quais Adriane participe no exercício do cargo.

Caso alguma das medidas seja descumprida, poderá ser decretada a prisão preventiva de Bruno Ortiz.

“Nenhuma mulher, independentemente da função ou posição que ocupe, deve tolerar qualquer forma de violência, ameaça ou intimidação. Enfrentar a violência de gênero é um compromisso de toda a sociedade, e os mecanismos de proteção devem ser acionados com firmeza para garantir a integridade, a segurança e a dignidade de todas as mulheres”, destacou Adriane Lopes.

Nas redes sociais, Ortiz publicou um story no Instagram em que aparece com a boca coberta por uma fita com a inscrição “censurado”.

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