Patinação no gelo e atrações da Copa movimentam o fim de semana

Shopping reúne opções de entretenimento para todas as idades, com atividades gratuitas e experiências imersivas

Ainda sem planos para o fim de semana? O Shopping Bosque dos Ipês reúne opções de lazer para todas as idades em Campo Grande, com atrações que vão desde pista de patinação no gelo até espaço temático para os fãs de futebol.

A principal novidade é a Iceland Bosque dos Ipês, pista de patinação no gelo instalada na Praça Central do empreendimento. A atração, que permanece no local até o fim de agosto, promete diversão para crianças, jovens e adultos em uma experiência típica de inverno em pleno Mato Grosso do Sul.

Para os apaixonados por futebol, a Arena Bosque dos Ipês oferece atividades gratuitas no clima da Copa do Mundo. O espaço conta com troca de figurinhas, chute a gol, pebolim, Footshow, painel instagramável e um totem para palpites dos jogos. Aos fins de semana, promotores auxiliam os colecionadores com mais de mil figurinhas disponíveis para troca.

Durante a competição, o shopping também transmitirá os jogos da Copa do Mundo em um telão instalado na Praça de Alimentação, transformando o local em um ponto de encontro para os torcedores.

Quem prefere aproveitar o fim de semana nas telonas pode conferir a programação do UCI Bosque dos Ipês, que exibe filmes como Todo Mundo em Pânico 2026, O Diabo Veste Prada 2, Mestres do Universo, Trago Seu Amor, Michael, Dia D e Backrooms: Um Não-Lugar.

Outra novidade que chega ainda neste mês é o Circo Mundo Mágico, que promete apresentações com artistas nacionais e internacionais em uma estrutura moderna e climatizada.

No feriado de Santo Antônio, celebrado nesta sexta-feira (13), o funcionamento do shopping será normal, com lojas, quiosques, praça de alimentação e opções de entretenimento abertos das 10h às 22h.

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Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555 ou nas redes sociais do empreendimento, pelo perfil @bosquedosipes.

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