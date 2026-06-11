Agro Hub Summit reúne lideranças e empresários nos dias 3 e 4 de agosto em Campo Grande

Evento aposta em negócios, tecnologia e integração do agronegócio; programação inclui palestras, exposições e premiações

Campo Grande será sede, nos dias 3 e 4 de agosto, do Agro Hub Summit, evento voltado à conexão entre o agronegócio, tecnologia e comércio. A programação ocorre no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, e deve reunir empresários, autoridades, lideranças políticas e representantes internacionais.

A proposta é ampliar a integração entre empresas e criar um ambiente voltado à geração de negócios, com possibilidade de negociações durante o próprio evento, além de debates sobre inovação e mercado.

O encontro é realizado pela BTM Consultoria e conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O investimento informado é de R$ 650 mil.

Também participam como parceiros instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), além de conselhos profissionais e outras entidades.

Segundo o organizador, Bruno Telles, o evento busca aproximar empresas locais, nacionais e internacionais e fortalecer o networking entre os participantes.

“Grandes negócios são fechados nas mesas certas, e o Agro Hub é essa ponte de aproximação entre empresas. Também queremos atuar como um elo dentro da rota bioceânica e das novas conexões comerciais”, afirmou.

Entre os participantes previstos estão representantes dos Estados Unidos, do Consulado da Itália e de países da Ásia, além de empresários de Mato Grosso, Goiás, Paraná e São Paulo.

Também estão confirmadas participações do governo estadual de Mato Grosso do Sul, do governador Eduardo Riedel, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, do ex-secretário da Semadesc-MS e pré-candidato a deputado federal Jaime Verruck, do presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, e do prefeito de Iquique, no Chile, Mauricio Soria.

Bruno Telles também destacou a importância do encontro para a manutenção de negócios e a competitividade das empresas. “Acredito que neste evento nós vamos decidir o destino de muitas empresas que estariam pensando em nos deixar, em ir para outros países ou encerrar as atividades. A gente vai salvar muitas empresas”, afirmou.

Programação e Inscrições

A programação inclui palestras, debates e exposições tecnológicas com temas como reforma tributária, recuperação de crédito, securitização, crédito de carbono, energia sustentável e pecuária. Também haverá demonstrações de tecnologias como robôs e drones.

Entre os nomes confirmados está o economista Pablo Spyer (Jovem Pan News), além de outros palestrantes ligados ao setor.

O evento também contará com a premiação “Campeões do Agro”, que reconhece destaques do agronegócio em Mato Grosso do Sul, e com espaço para exposição e venda de artesanato produzido por mulheres empreendedoras, por meio do Ateliê Mãos que Criam.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de cerca de 2 mil participantes. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Even3 ou pelo WhatsApp (67) 99876-6196. Apenas algumas palestrar que serão pagas. O evento também possui perfil no Instagram @agrouhubsummit.ms

Antes da programação principal, estão previstos jantares de negócios no Olivia Rooftop (26 de junho) e na Fazenda Churrascada (7 de julho), com participação mediante inscrição também pelo whatsapp.

A segunda edição do Agro Hub Summit já tem data prevista para 26 e 27 de novembro, com foco em planejamento estratégico para o setor.

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