Suspeito de matar ex-prefeito José Carlos Acevedo é executado a tiros na fronteira

Márcio Ariel Sanchez, conhecido como “Abacate” foi encontrado morto na manhã de hoje (16), em Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia local, ele é um dos principais suspeitos da morte do ex-prefeito José Carlos Acevedo e de sua sobrinha, Haylee Acevedo.

Conforme apurado pelo site Porã News, Sanchez foi encontrado enrolado em uma coberta na rua Blás Gray, na Capital do Departamento de Amambay. A sua identidade foi confirmada pelos familiares de “Abacate” que estiveram no Hospital Regional para onde o corpo foi encaminhado.

A Polícia Nacional está a frente da investigação. As primeiras informações é que Sanchez foi executado em outro local e “desovado” pelos criminosos na via urbana.

Segundo o site do ABC Color, Sanchez era uma pessoa bastante conhecida por fazer parte da segurança de chefe do tráfico de drogas na região de fronteira. Ele também é um dos principais suspeitos de executar o ex-prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, e também da filha do atual prefeito Ronald Acevedo, Haylee Acevedo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.