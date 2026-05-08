Jovens perderam espaço nas votações entre 2018 e 2022

No Brasil e em MS, participação de eleitores de 16 a 20 anos caiu proporcionalmente

A participação dos jovens entre 16 e 20 anos no eleitorado brasileiro apresentou queda entre as eleições de 2018 e 2022, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Apesar do crescimento no número total de eleitores aptos a votar no país, a presença dessa faixa etária diminuiu proporcionalmente no período.

Em nível nacional, o Brasil possuía 147.306.275 eleitores aptos a votar em 2018. Desse total, 9.579.438 tinham entre 16 e 20 anos, representando 6,50% do eleitorado brasileiro. Os dados foram atualizados pelo TSE em 12 de abril de 2021.

Já em 2022, o eleitorado nacional passou para 156.454.011 pessoas. No entanto, o número de jovens caiu para 9.158.959, equivalente a 5,85% do total de eleitores. As informações mais recentes foram atualizadas pela Justiça Eleitoral em 25 de agosto de 2025.

A redução representa queda de 0,648 ponto percentual na participação dos jovens no eleitorado brasileiro. Enquanto o total de eleitores cresceu 6,21% entre os dois períodos, a quantidade de votantes entre 16 e 20 anos registrou retração de 4,38%.

No Mato Grosso do Sul, o cenário acompanha a tendência nacional. Em 2018, o estado tinha 1.877.982 eleitores aptos a votar. Desse total, 124.032 estavam na faixa entre 16 e 20 anos, o equivalente a 6,60% do eleitorado sul-mato-grossense.

Já em 2022, o número total de eleitores em Mato Grosso do Sul subiu para 1.996.510. Apesar disso, a quantidade de jovens caiu para 108.973, representando 5,45% do eleitorado estadual.

Na comparação entre os dois períodos, Mato Grosso do Sul registrou redução de 1,147 ponto percentual na participação proporcional dos jovens nas votações. Enquanto o eleitorado geral cresceu 6,31% no estado, o número de eleitores entre 16 e 20 anos caiu 12,14%.

Os dados também mostram aumento no número de adolescentes de 16 anos aptos a votar em Mato Grosso do Sul. Em 2018, eram 5.204 eleitores nessa idade. Já em 2022, o contingente passou para 8.947, crescimento de 71,92%.

Por outro lado, as demais faixas etárias apresentaram queda. Entre os eleitores de 18 anos, por exemplo, houve redução de 18,30%, passando de 30.040 para 24.542 jovens aptos a votar.

As mulheres seguem maioria tanto no Brasil quanto em Mato Grosso do Sul. Nacionalmente, elas representam 53% do eleitorado brasileiro. Já no estado, correspondem a 52% do total de eleitores nos dois períodos analisados.

Entre os jovens sul-mato-grossenses, as mulheres também aparecem em maior número na maior parte das faixas etárias. Em 2022, por exemplo, havia 17.381 eleitoras de 20 anos, contra 15.388 homens da mesma idade. Entre os adolescentes de 17 anos, o número de eleitoras chegou a 8.027, enquanto o de eleitores homens ficou em 6.887.

Por Danielly Carvalho