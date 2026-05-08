Homem invade casa, ameaça ex e foge da polícia em Campo Grande

Um homem de 31 anos, que não teve suas informações divulgadas, mobilizou equipes policiais na madrugada desta sexta-feira (8) no bairro Jardim Columbia, em Campo Grande. Ele é suspeito de ameaçar a ex-companheira, invadir a casa da própria mãe e furtar uma motocicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a ex-esposa possui medida protetiva contra o suspeito, mas mesmo assim, ele teria ido até a sua casa para ameaçá-la. Um vizinho acionou a polícia, mas quando a equipe chegou ao local, nem a vítima nem o autor estavam na casa.

Um tempo depois, a mulher retornou ao imóvel e relatou aos policiais que o ex-companheiro afirmou que ficaria aguardando por ela na residência, mesmo após ela dizendo que acionaria a polícia.

Ainda durante a ocorrência, uma outra mulher procurou os policiais informando que o filho havia invadido sua casa e com base nas investigações, descobriram que se tratava do mesmo suspeito. A mãe afirmou que também possui medida protetiva contra.

Segundo a mulher, o filho estava com uma motocicleta que ela suspeitava ser de origem furtada e poderia estar armado.

O suspeito foi localizado empurrando uma motocicleta em uma rua do bairro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele lançou o veículo contra o carro da polícia e fugiu a pé, danificando a viatura.

Durante a fuga, o suspeito entrou em uma residência sem muros e fez um movimento em direção à cintura, levando o militar a efetuar um disparo. O tiro não atingiu o autor.

Na sequência, ele correu para um terreno baldio com matagal e conseguiu escapar.

Equipes do Choque, Rocam e Rotac foram acionadas para auxiliar nas buscas, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

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